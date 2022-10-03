Молдова вошла в топ стран с самым высоким уровнем употребления алкоголя

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По данным Национального агентства общественного здоровья, несмотря на то, что в последние годы наблюдается снижение этого явления (с 19,4 литров чистого спирта на душу населения в 2016 году до 12,9 литров в 2019 году), все равно уровень его потребления достаточно высок.

В настоящее время шестеро из десяти жителей Молдовы регулярно употребляют спиртные напитки. Об этом свидетельствуют данные исследования факторов риска неинфекционных заболеваний. Мужчины употребляют алкоголь больше, чем женщины, и ситуация одинакова во всех возрастных группах. Следует отметить, что в Республике Молдова каждая четвертая смерть (26,1%) связана с употреблением алкоголя, передает realitatea.md.

Есть несколько факторов, влияющих на уровень потребления алкоголя. К социальным факторам относятся уровень экономического развития, культура, социальные нормы, доступность алкоголя, реализация политики по снижению риска употребления алкоголя. Индивидуальными факторами являются возраст, пол, семейные обстоятельства и социально-экономический статус, уровень образования.

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