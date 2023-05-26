Молдова вошла в топ-3 стран СНГ с самым дорогим картофелем

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В первые месяцы сбора урожая картофель на рынках самый дорогой. В Кыргызстане он один из самых дешевых в странах СНГ – стоит около 60 сомов за килограмм (чуть больше 11 леев). А рекордсмен по стоимости – Россия. Килограмм молодых клубней обойдётся почти в 40 леев.

Стоимость килограмма раннего картофеля в СНГ:

Казахстан – 200 тенге (8 леев)

Таджикистан – 6 сомони (почти 10 леев)

Азербайджан – 1 манат (10,50 леев)

Кыргызстан – 60 сомов (11 леев)

Беларусь – 3,3 бел. рублей (почти 20 леев)

Молдова – 25 леев

Армения – 600 драмов (почти 27 леев)

Россия – 180 рублей (почти 40 леев)

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