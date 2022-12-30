Молдова вошла в список недружественных России стран? Путин не поздравил Санду с Новым годом

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Владимир Путин поздравил сегодня с Новым годом лидеров Абхазии, Азербайджана, Армении, Белоруссии, Казахстана, Киргизии, Таджикистана, Туркмении, Узбекистана, Южной Осетии, Боливии, Бразилии, Венгрии, Венесуэлы, Вьетнама, Индии, Китая, Кубы, Никарагуа, Сербии, Сирии, Турции, а также Берлускони, Кочаряна, Назарбаева, Саргсяна и Шрёдера. Президент Молдовы Майи Санду в списке нет. Как пояснил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, “Путин не будет поздравлять с Новым годом лидеров недружественных стран, с ними фактически нет контактов”.

Стоит отметить, что в прошлом году Путин поздравил Санду с Новым годом. Кроме того, в этом году он направил ей поздравление с Днём Победы.

Ранее Санду заявила, что ей “не о чем общаться со страной-агрессором”.

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