Молдова вооружается: на закупку боеприпасов и военного оснащения в следующем году потратят около 500 млн леев

Будянский обратил внимание на то, что в странах НАТО оборонный бюджет составляет около 2% от ВВП. В Молдове этот показатель равен 0,55%, однако и 2% не хватило бы для полного оснащения армии, считает он, передаёт unimedia.info.

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