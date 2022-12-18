Молдова вооружается: на закупку боеприпасов и военного оснащения в следующем году потратят около 500 млн леев

В 2023 году Министерство обороны потратит около 500 млн леев на закупку боеприпасов и военного оснащения. Всего в будущем году затраты на данный сектор составят 0,55% от ВВП. Для сравнения, в странах НАТО этот показатель равен примерно 2%. Об этом в рамках интервью порталу Agora заявил министр финансов Думитру Будянский.
По его словам, все эти годы оборонный сектор не являлся приоритетом, многие нужды игнорировались. Нынешнее повышение бюджета необходимое, но и его недостаточно, считает Будянский.
– В 2023 году около 500 млн леев будут направлены на оснащение и боеприпасы. Часть ресурсов будет использована для питания, проведения учений, инвестиций и так далее, – отметил он.
Будянский обратил внимание на то, что в странах НАТО оборонный бюджет составляет около 2% от ВВП. В Молдове этот показатель равен 0,55%, однако и 2% не хватило бы для полного оснащения армии, считает он, передаёт unimedia.info.
Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.
Facebook Комментарии