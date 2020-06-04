Молдова ведёт переговоры с МВФ по новой программе финансирования

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Власти Молдовы начали переговоры с Международным валютным фондом по новой программе финансирования.

Как сообщил глава Национального банка Молдовы (НБМ) Октавиан Армашу, в банковско-финансовом секторе проводится оценка безопасности центрального банка (Safeguard Assessment).

Эта оценка – обязательный шаг для любого центрального банка, с точки зрения детальной оценки механизмов управления и контроля в ожидании одобрения МВФ фактической финансовой помощи. Эти результаты, оценка всей макроэкономической политики, а также развитие реальной экономики будут приняты во внимание при определении помощи, которую Республика Молдова получит в следующей программе, – уточнил Армашу.

По его словам, пишет moldpres.md, “программы с МВФ не направлены на краткосрочное развитие, а способствуют созданию устойчивых макроэкономических рамок, которые будут способствовать восстановлению экономики и укреплению долгосрочного благополучия”.

Напомню, что в предыдущей программе, которая завершилась в марте, МВФ приветствовал прогресс в реформировании банковского сектора и отметил необходимость продолжения усилий по мониторингу деятельности банков, согласно новому механизму банковского надзора, совершенствованию системы предотвращения и борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма, а также дополнительных усилий по смягчению рисков, связанных с небанковским финансовым сектором, – пояснил глава Национального банка.

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