Молдова – в шаге от локдауна. Рассматривается введение «красного кода» и новых ограничений

Молдова – в шаге от локдауна. Рассматривается введение «красного кода» и новых ограничений

В Молдове может быть снова объявлен «красный код» эпидемиологической опасности, что повлечёт за собой введение новых ограничений. Об этом заявила координатор Национальной кампании по вакцинации Нинель Ревенко.

У нас 142 случая коронавируса на 100 тысяч населения. Нужно переходить от «оранжевого» к «красному коду», который предполагает введение новых ограничений в обществе, – сказала она.

Ревенко добавила, что решение должна принять НЧКОЗ, и не исключила, что в нашей стране может быть снова объявлено чрезвычайное положение.

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