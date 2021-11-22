Молдова участвует в Неделе правильного использования противомикробных препаратов

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«Распространение информации, прекращение устойчивости» – под таким девизом проходит в этом году Всемирная неделя правильного использования противомикробных препаратов. К мероприятию присоединилось Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов (НАБПП).

Цель акции – повысить осведомлённость населения о повышении устойчивости к противомикробным препаратам на мировом уровне.

Это серьёзная проблема, о которой в течение долгого времени сообщалось при лечении людей, она стала специфической и при лечении животных, учитывая, что большинство тех же противомикробных веществ (антибиотики, противовирусные, противогрибковые и противопаразитарные средства) используются и в ветеринарии. Во всём мире бактерии, вирусы, грибки и паразиты меняются и перестают реагировать на лекарства, используемые для лечения вызываемых ими инфекций. Эта устойчивость к противомикробным препаратам возникает естественным образом, обычно в результате генетической модификации. Чрезмерное использование противомикробных препаратов и злоупотребление ими ускорило развитие устойчивости к таким лекарствам, а также способствовало предотвращению и недостаточному контролю инфекций. Это затрудняет лечение и увеличивает риск распространения болезней и смерти, – пояснили в НАБПП.

В рамках мероприятия агентство по безопасности пищевых продуктов призывает потребителей покупать продукты питания только в местах, которые имеют санитарно-ветеринарные разрешения.

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