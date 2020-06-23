Молдова становится более популярной среди иностранных граждан

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Молдова становится всё более привлекательным направлением для иностранцев. Количество граждан других государств, поселившихся в нашей стране, значительно возросло в прошлом году.

По данным Национального бюро статистики, в 2019 году в Молдову иммигрировало почти 4 900 человек, что на 600 больше, чем годом ранее. Иностранные граждане переезжают в Молдову на работу, учёбу, для создания семьи.

Согласно статистике, пишет publika.md, большинство иностранцев приехало из Украины – более 900 человек. На втором месте Турция, откуда приехало 760 человек, на третьем – Россия, 740 человек. Из Румынии приехало чуть более 450 человек.

Большинство иностранцев прибыло в Молдову на работу: около 1 900 человек. Более 1 600 человек переехали, чтобы создать или воссоединиться с семьями. Около 650 иностранных граждан приехали в Молдову на учёбу.

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