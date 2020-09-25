Молдова стала полноценным членом международной системы страхования «Зелёная карта»

Молдова стала полноценным членом международной системы страхования «Зелёная карта»

Об этом сообщили в Национальной комиссии по финансовому рынку и в Национальном бюро страховщиков автотранспорта.  

– После двух десятилетий мониторинга руководящий орган международной системы страхования «Зеленая карта» 24 сентября принял решение не продлевать наблюдение. Это означает, что Национальное бюро страховщиков автотранспорта становится полноценным членом этой системы, – сообщается в опубликованном пресс-релизе. 

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