Молдова стала членом Всемирной туристской организации

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Национальная ассоциация въездного и внутреннего туризма Молдовы (ANTRIM) стала членом Всемирной туристской организации (ЮНВТО) — специализированного агентства по ответственному и устойчивому туризму.

ANTRIM стало первой и единственной отраслевой ассоциацией в Молдове, членом ЮНВТО. Об этом сообщило Агентство США по международному развитию, передаёт moldpres.md.

В прошлом году USAID в рамках деятельности по поддержке конкурентоспособности в лёгкой промышленности и туризме поддержало укрепление потенциала ANTRIM как ведущего учреждения сектора для развития и продвижения туристического предложения РМ за рубежом. За это время ANTRIM расширила свои ряды и достигла 100 членов, туристические информационные центры открылиь в АТО Гагаузия, Старом Оргееве, Цыпова, Ниспоренах, Калараше и Страшенах, — отметили в USAID.

Членство в ЮНВТО позволит утвердить Республику Молдова на карте мира как подлинное туристическое направление, развивать инфраструктуру и местный туристический продукт.

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