Молдова садится на мель

0

О гидрологической засухе и подаче воды по графику

Анастасия Погодина,

info@aif.md

Прошедший на прошлой неделе дождь в некоторых регионах Молдовы, можно сказать, лишь немного смочил верхний слой пересохшей земли. Чтобы насытить её вдоволь да ещё и восполнить водные запасы рек, озёр и подземных вод, как утверждают специалисты, нужно чтобы дожди шли на протяжении нескольких дней не переставая.

Критический уровень

Установившаяся в нашей стране засуха сильно истощила водные запасы. Многие мелкие реки превратились в тонкие ручейки, а некоторые и вовсе пересохли. Катастрофически упал уровень воды в реке Днестр, из которой снабжается Кишинёв.

В зависимости от регионов страны и пострадавших рек объявлен красный, оранжевый и жёлтый коды гидрологической засухи. Агентство по охране окружающей среды для реки Днестр 25 июля объявило жёлтый код, так как её сток составлял лишь 30 – 40% от нормальных значений, а для Прута (15 – 30%) и малых рек (10 – 20%) – оранжевый код. В этой связи агентство призвало население экономить воду, а жителям сельских населённых пунктов было рекомендовано не поливать огороды.

Как решить вопрос обеспечения РМ водой в условиях изменения климата, должны думать власти. Ординарными мерами не обойтись, нужна комплексная программа действий.

Вода – по часам

Если засуха сохранится, Министерство экологии рекомендует поставщикам услуги водоснабжения пересмотреть графики поставки воды населению, а при необходимости ввести почасовую её подачу. Для восстановления запасов воды рекомендовано прекращать на несколько часов её подачу утром и вечером, а также отрегулировать давление в трубопроводах до минимального уровня, при котором возможно обеспечить потребителей данной услугой.

Так, в Вулканештах местный водоканал объявил чрезвычайную ситуацию в связи с заканчивающимися запасами подземных вод. «Из-за сильной засухи в рабочую скважину поступает всего одна тонна воды в час, что катастрофически мало для водообеспечения всего населения станции Вулканешты», – сообщается на сайте города. На время ограничения вода в квартиры вулканештцев будет поставляться по утрам с 6 до 9, а по вечерам с 18 до 22 часов.

Полумерами не обойтись

Что касается Кишинёва, то, как сообщает пресс-служба столичной мэрии, пока город обеспечивается водой круглосуточно, а насосные станции – Днестровская водозаборная станция, станция очистки воды и другие объекты – работают в штатном режиме.

Чтобы обеспечить минимально необходимый объём воды в Днестре, позволяющий держать нужный уровень на водозаборах, специалисты АО Apă-canal Chişinău ведут переговоры с руководством Дубоссарской ГЭС. В случае если уровень воды достигнет критической отметки, столичный поставщик намерен попросить дубоссарцев открыть плотину, чтобы повысить уровень воды в реке до среднего, позволяющего работать Днестровскому водозаборному пункту.

Прошедшие дожди хоть и напоили немного землю, но существенно не пополнили водные запасы Молдовы. О том, как решить вопрос обеспечения РМ водой в условиях изменения климата, должны думать власти. Ординарными мерами не обойтись, нужна комплексная последовательная программа действий. В противном случае, не за горами то время, когда вода на самом деле будет подаваться по графику. И не два раза в день.