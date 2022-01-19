Молдова рискует остаться с завтрашнего дня без газа. Гаврилица: Виноват “Газпром”!

“Газпром” официально уведомил “Молдовагаз”, что прекратит поставки газа в нашу страну, если не получит очередной платёж до 20 января. Об этом на брифинге для прессы объявила Наталья Гаврилица.
Премьер-министр обвинила в сложившейся ситуации “Газпром”.
– Вместо того чтобы предложить решения, “Газпром” угрожает лишить потребителей газа, – возмутилась она.
Гаврилица рассказала, что сегодня состоятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительства. Премьер намерена запросить у парламента ввести в стране чрезвычайное положение в области энергетики. Детали по этому поводу будут сообщены сегодня после обеда.
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Facebook Комментарии
Не голосовал за Санду и(или) Гаврилицу, не видел смысла ! А теперь вижу, что они просто ужасны ! Довести страну за полгода до такого состояния – это еще нужно суметь ! Шли бы вы из власти по своим домам по-хорошему, а то ведь народ, при всем его терпении, едва держится, чтобы элементарно вас не прогнать поганой метлой. Не ваше это дело ! Разговоров было много, а как дошло до дела, то пшик полный, абсолютный ноль, даже очень большой минус !