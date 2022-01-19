Молдова рискует остаться с завтрашнего дня без газа. Гаврилица: Виноват “Газпром”!

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“Газпром” официально уведомил “Молдовагаз”, что прекратит поставки газа в нашу страну, если не получит очередной платёж до 20 января. Об этом на брифинге для прессы объявила Наталья Гаврилица.

Премьер-министр обвинила в сложившейся ситуации “Газпром”.

– Вместо того чтобы предложить решения, “Газпром” угрожает лишить потребителей газа, – возмутилась она.

Гаврилица рассказала, что сегодня состоятся заседания комиссии по чрезвычайным ситуациям и правительства. Премьер намерена запросить у парламента ввести в стране чрезвычайное положение в области энергетики. Детали по этому поводу будут сообщены сегодня после обеда.

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