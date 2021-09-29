Молдова рискует лишиться безвиза с ЕС

0

Отдельные государства Европейского союза подняли вопрос о возможности отмены безвизового режима со странами Западных Балкан, а также с Молдовой, Украиной и Грузией из-за серии злоупотреблений со стороны граждан этих государств. Об этом говорится во внутреннем документе ЕС, с которым ознакомились Euobserver и RFERL, сообщает “Европейская правда”.

О документе, датированном 27 сентября, стало известно накануне поездки главы Европейской комиссии Урсулы фон дер Ляйен по Западным Балканам. Ожидается, что государства-члены обсудят этот вопрос 13 октября.

Среди злоупотреблений, которые вызвали раздражение государств ЕС, упоминаются незаконное проживание граждан безвизовых государств и необоснованные запросы о предоставлении убежища. Согласно документу, Германия, Франция и Италия в последнее время всё больше разочарованы из-за, как они говорят, злоупотребления безвизом. В документе упоминается о росте “правонарушений, связанных с несанкционированным проживанием” со стороны граждан Албании, Молдовы, Украины и Сербии.

Примечательно, что Германия и Италия выражают недовольство именно нашей страной. Германия упоминает Молдову как “особо серьёзный случай”, а Италия считает, что “в случае недостаточного прогресса” РМ должна быть лишена безвизового режима.

Власти нашей страны данную информацию пока не прокомментировали.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.