Молдова проголосовала против резолюции о борьбе с героизацией нацизма

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Генеральная Ассамблея ООН на заседании в четверг приняла внесенную Россией резолюцию “Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости”.

За проголосовали 120 стран, против высказались 50, воздержались 10, пишет ТАСС.

Это традиционная российская резолюция, которая вносится на рассмотрение каждый год. Соавторами текста, в частности, выступили Азербайджан, Белоруссия, Венесуэла, Вьетнам, Камбоджа, КНДР, Куба, Лаос, Мали, Никарагуа, Пакистан, Сирия, Судан, Центральноафриканская Республика, Экваториальная Гвинея и ЮАР.

В резолюции выражается глубокая обеспокоенность по поводу “героизации в любой форме нацистского движения, неонацизма и бывших членов организации “Ваффен СС”, в том числе в форме сооружения памятников и мемориалов и проведения публичных демонстраций в целях прославления нацистского прошлого, нацистского движения и неонацизма”.

В документе содержится призыв к государствам “разработать и осуществлять национальные планы действий по ликвидации расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости, с целью обеспечить, в частности, тщательное отслеживание проявлений нацизма, неонацизма и отрицания Холокоста”.

Отмечается также рекомендация в адрес государств запретить любые торжественные чествования “нацистского режима, его союзников и связанных с ними организаций”.

Кроме того, выражается “глубокая обеспокоенность участившимися попытками и случаями осквернения или разрушения памятников, воздвигнутых в честь тех, кто боролся против нацизма в годы Второй мировой войны, а также незаконной эксгумации или переноса их останков”.

Молдова проголосовала против этой резолюции, передает gagauzinfo.md.

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