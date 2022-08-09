Молдова присоединится к международному движению Climathon

Молдова присоединится к международному движению Climathon

Агентство по энергоэффективности запускает на национальном уровне движение Climathon. С этой целью с 13 по 14 августа в Кишинёве будет организован специальный форум.

В мероприятии могут принять участие все, кто хочет представить свои идеи в области энергоэффективности, возобновляемых источников энергии, экологического транспорта, обращения с отходами, пишет moldpres.md.

Climathon — это международное движение, целью которого является вовлечение городов и жителей в борьбу с изменением климата.

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