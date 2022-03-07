Молдова приняла более ста тысяч украинских беженцев

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Более ста тысяч украинских беженцев остались в Республике Молдова и размещены в созданных властями центрах, у родственников или просто приняты в семьях. На сегодняшний день в стране получили авторизацию 78 пунктов временного размещения беженцев общей вместимостью 6478 мест, из которых занято около 5100 мест.

Премьер-министр Наталья Гаврилица заявила на пресс-конференции, что правительство принимает меры для обеспечения перевозки беженцев в другие места назначения. Речь идет и об организации нерегулярных авиарейсов. Уже есть запросы на первые рейсы в Германию и Турцию.

Кроме того, организован специальный бесплатный рейс поезда Кэушаны-Яссы с остановкой в Кишинёве. Расписание этого рейса объявляется ежедневно. По прибытии в Яссы беженцам предоставляется бесплатный проезд до аэропорта и Центрального вокзала.

Министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь подчеркнул, что в местах срочных убежищ и в центрах временного размещения в настоящее время определено более 13 тысяч мест для беженцев, 8200 из которых заняты.

– Во многих центрах размещения люди остаются на день или два и уезжают дальше. Вместимость центров размещения и срочных убежищ на данный момент достаточна. Правда, нам всё ещё нужны продукты. И в этой связи я бы призвал желающих внести пожертвование сделать это в виде продуктов питания и средств гигиены, но воздержаться от пожертвований одежды, например, потому что у нас достаточно большой запас вещей, – добавил министр, сообщает ipn.md.

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