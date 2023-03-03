Молдова примкнёт к программе США Net Zero World по сокращению выбросов парниковых газов

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Республика Молдова будет включена в программу Министерства энергетики США Net Zero World и будет сотрудничать с различными учреждениями США для продвижения сокращения выбросов парниковых газов. Об этом заявил министр энергетики РМ Виктор Парликов после встречи с госсекретарём США по энергетике Дженнифер Грэнхольм.

Молдова наряду с 20 государствами получит право на научное сотрудничество с исследовательскими лабораториями США и на дополнительное финансирование, в том числе гранты на развитие и экспорт технологий, а также доступ к новейшим технологиям в этой области, пишет moldpres.md.

– Мы сможем применять, тестировать и интегрировать в энергосистему страны технологии, которые будут стимулировать развитие отрасли. Это решение – ответ на наше видение сделать Молдову местом тестирования новейших технологий в области энергетики и наше стремление стать климатически нейтральной страной, – заявил Виктор Парликов.

Ранее Республика Молдова присоединилась к нескольким инициативам по сокращению выбросов парниковых газов.

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