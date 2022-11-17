Молдова примет участие во встрече министров иностранных дел стран НАТО

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Делегация Республики Молдова во главе с заместителем премьер-министра Нику Попеску примет участие во встрече министров иностранных дел стран Североатлантического альянса по приглашению заместителя гeнерального секретаря НАТО Мирчи Джоанэ. Встреча состоится 29-30 ноября в Бухаресте.

Приглашение было сделано во время телефонного разговора вице-премьера с заместителем генерального секретаря Организации Североатлантического договора.

– Я принял приглашение Альянса принять участие во встрече министров иностранных дел. Указал, что в нынешнем очень хрупком контексте безопасности наша страна хочет укрепить и модернизировать свой оборонный потенциал, – написал министр на своей странице в соцсети.

Встреча будет включать четыре сессии, связанные с реализацией решений, принятых на саммите НАТО в Мадриде, с войной в Украине, энергетической безопасностью и партнёрами, передаёт ipn.md.

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