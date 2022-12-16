Молдова примет участие в программе ЕС по окружающей среде и климату

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Наша страна заключит Соглашение об ассоциации с Европейским союзом относительно участия Республики Молдова в Программе в области окружающей среды и климата “LIFE”. Парламент проголосовал за ратификацию соглашения.

Согласно документу, цель программы “LIFE” — содействовать переходу к устойчивой и эффективной экономике на основе возобновляемых источников энергии, а также защите и улучшению качества окружающей среды, передает moldpres.md.

С участием в программе “LIFE” наша страна сможет получить финансирование ряда проектов, которые касаются биоразнообразия, экономики замкнутого цикла, перехода на чистую энергию, а также адаптации к изменению климата. Предложения по проектам могут быть представлены государственными структурами, частными предприятиями, НПО или организациями гражданского общества.

Программа “LIFE” — единственная программа ЕС, посвященная исключительно окружающей среде. С 1992 года через нее было софинансировано 5600 проектов, а на 2021-2027 годы запланирован бюджет в размере 5,43 млрд евро.

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