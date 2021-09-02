Молдова примет беженцев из Афганистана: власти подписали соответствующее обязательство

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Молдова присоединилась к Декларации о гарантиях эвакуации людей из Афганистана. Заявление подписали почти 100 стран, включая нашу. Согласно сообщению для прессы Госдепартамента США, данные государства обязуются сделать всё возможное для свободного передвижения беженцев из Афганистана.

Стоит отметить, что ранее руководство страны уходило от ответа на вопрос, готова ли Молдова принять жителей Афганистана на своей территории. В частности, спикер Игорь Гросу заявлял, что молдавские власти эту возможность “ещё не обсуждали”.

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