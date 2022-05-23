Молдова попала в список наиболее агрессивных по отношению к российским СМИ и журналистам стран

Лидерами по числу дискриминационных действий и репрессий в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом являются Латвия, Украина, Франция сообщил председатель комиссии Госдумы по расследованию фактов вмешательства иностранных государств во внутренние дела России Василий Пискарев. В список из 13 государств также попала Молдова.

– Комиссия Госдумы по иновмешательству проанализировала информацию за 5 последних лет о дискриминационных действиях и откровенных репрессиях в отношении российских СМИ и журналистов за рубежом. Как оказалось, наиболее агрессивно себя ведут 13 стран (Латвия, Франция, Молдова, Польша, Литва, Украина, США, Великобритания, Грузия, Германия, Канада, Эстония, Румыния). В лидерах по числу инцидентов – Латвия, Украина и Франция, – написал Пискарев в своем Telegram-канале.

Парламентарий отметил, что речь идёт как об отказе в аккредитации на официальные мероприятия и создании препятствий для банковского обслуживания и прекращении вещания, так и о задержаниях на границе и даже об арестах и уголовном преследовании журналистов за их профессиональную деятельность и принадлежность к российским СМИ, пишет РИА Новости.

По его словам, Запад, боясь слова правды, не только запрещает сегодня российские СМИ в своих странах, но и насаждает свою цензуру в российском информационном пространстве, блокируя гражданам РФ доступ к отечественным СМИ в соцсетях и видеосервисе YouTube. Пискарев отметил, что разработанный комиссией законопроект о зеркальных мерах в ответ на дискриминацию российских СМИ за рубежом станет “адекватным ответом на враждебные действия против наших журналистов”, но выглядят они значительно более гуманно и цивилизованно, чем та информационная война, которая развернута сегодня против России. Данный законопроект Госдума может рассмотреть на пленарном заседании 24 мая.