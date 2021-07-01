Молдова попала в список стран, из которых можно ездить в ЕС

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Европейский союз возобновляет свободный въезд для жителей ещё 11 стран, в том числе Республики Молдова. Решение, которое было одобрено накануне в Брюсселе, вступит в силу в ближайшие дни.

В список стран, откуда будет разрешён въезд в ЕС, вошли: Армения, Азербайджан, Босния и Герцеговина, Бруней, Канада, Иордания, Косово, Молдова, Черногория, Катар и Саудовская Аравия. А Великобритания, которая ранее была членом ЕС, в него не попала из-за “разбушевавшегося” там нового штамма коронавируса “дельта”.

На очереди для снятия ограничений на въезд в страны ЕС находятся: Албания, Австралия, Израиль, Япония, Ливан, Новая Зеландия, Северная Македония, Руанда, Сербия, Сингапур, Южная Корея, Тайвань, Таиланд и США. Однако страны Евросоюза по-прежнему могут требовать у приезжающих предоставить при въезде отрицательный тест на COVID-19 или соблюдать карантин.

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