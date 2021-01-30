Молдова получит первые партии вакцины от COVID-19 в середине февраля

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Первые партии вакцины против COVID-19 прибудут в Молдову в середине февраля. Это 24 570 доз прививки Pfizer/BioNTech (Comirnaty) и 264 000 доз прививки, произведенной Oxford/AstraZeneca. Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты сегодня получило подтверждение доставки вакцин с платформы COVAX.

Согласно сообщению министерства, вакцина, производимая Pfizer/BioNTech (Comirnaty), будет храниться в Национальном агентстве общественного здравоохранения при -60-90°C. Впоследствии прививки будут распределены по пунктам вакцинации.

Вакцина Oxford/AstraZeneca будет поставляться в Молдову в рассрочку, начиная с конца февраля, в первом и втором кварталах. Эту вакцину следует хранить при температуре + 2-8°C.

Молдова получит бесплатно через COVAX дозы, достаточные для вакцинации 20% населения. Впоследствии наша страна будет закупать вакцины через COVAX по льготной цене.

Республика Молдова присоединилась к COVAX в августе 2020 года на основании письма о намерениях, подписанного Министерством здравоохранения, труда и социальной защиты. Заявка на получение вакцины против COVID-19 была отправлена ​​7 декабря, пишет moldpres.md.

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