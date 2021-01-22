Молдова получит грант от Германии на расширение услуг водоснабжения в сёлах

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Министерство финансов РМ и Банк развития Германии подписали сегодня Соглашение о дополнительном финансировании и Соглашение о гранте для финансирования проекта “Система питьевой воды и канализации, Центр Молдовы, этап 2” на общую сумму 10 миллионов евро.

Целью проекта является улучшение условий жизни населения за счёт минимизации рисков для здоровья и эффективного использования природных ресурсов путём развития и расширения услуг водоснабжения в сельской местности. Как пишет moldpres.md, речь идёт о подключении к водопроводу Кишинёв-Страшены-Калараш пяти сельских населённых пунктов.

Соглашение также предусматривает предоставление консультационных услуг центральном подразделению Агентства регионального развития, а также экспертных услуг для поддержки операторов в районах Страшены и Калараш в расширении зоны водоснабжения и в процессе реструктуризации.

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