Молдова получила в дар от Катара два электромобиля

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Посольство Катара передало сегодня в дар Министерству внутренних дел два электромобиля: скорую помощь и пожарную машину.

Пожертвование было сделано по указанию шейха Халида бен Халиф Аль Тани, премьер-министра и министра внутренних дел Катара в контексте продолжения двустороннего сотрудничества. На церемонии дарения присутствовали государственный секретарь МВД Сергей Дьякону и временный поверенный в делах посольства Государства Катар в РМ Хамад бин Рашид Аль Атба.

Временный поверенный в делах Катара подчеркнул, что сегодняшнее пожертвование будет способствовать повышению уровня услуг, предоставляемых в области безопасности и предотвращения пожаров. В свою очередь, Сергей Дьякону поблагодарил представителей Катара за поддержку, оказываемую нашей стране, пишет moldpres.md.

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