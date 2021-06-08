Молдова получила в дар медоборудование из Катара

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Власти Государства Катар передали в дар Республике Молдова медицинское оборудование весом в 3 с половиной тонны. Это второй случай оказания Катаром гуманитарной помощи молдавскому государству.

Партия состоит из вспомогательных аппаратов ИВЛ, рентгенографических, мобильных и стационарных устройств, аппаратов УЗИ и т. д.

Присутствовавший на церемонии передачи оборудования Государственный секретарь МИДЕИ Дмитрий Соколан отметил, что щедрый жест катарских властей призван подчеркнуть дружбу между двумя народами.

Символика этого жеста подчёркивает восходящий характер отношений между двумя государствами. Это дружественный диалог между Катаром и Молдовой, который мы хотим углубить, – подчеркнул Соколан.

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