Молдова получила партию вакцины против гриппа

Молдова получила партию вакцины против гриппа

Как и в предыдущем сезоне, рекомендуется одновременная вакцинация против гриппа и COVID-19.

Молдова получила накануне партию из 188 тысяч доз тетравалентной противогриппозной вакцины GCFLU, закупленной из средств Национальной медицинской страховой компании.

По данным Национального агентства общественного здоровья, вакцина хранится в холодильниках ведомства. Она транспортируется и распределяется по территориальным центрам общественного здоровья для вакцинации профессиональных групп и групп высокого риска заражения.

Врачи напоминают, что иммунизация противогриппозной вакциной — самый безопасный и эффективный метод профилактики гриппозных заболеваний и предотвращения осложнений. Прививка от гриппа делается бесплатно, передаёт moldpres.md.

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