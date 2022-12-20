Молдова получила от ВОЗ партию оборудования для оказания экстренной медицинской помощи

Молдова получила от ВОЗ партию оборудования для оказания экстренной медицинской помощи

Минздрав получил 250 наборов для внутрикостного доступа и 30 наборов для оказания скорой медицинской помощи. Общая стоимость пожертвования от Всемирной организации здравоохранения составляет 300 тысяч евро.

Как уточнили в Минздраве, большая часть комплектов будет передана Национальному центру догоспитальной скорой медицинской помощи, а остальные поступят в больничные учреждения страны, передаёт moldpres.md.

Наборы для оказания первой помощи содержат оборудование, используемое для оказания неотложной медицинской помощи, особенно травмированным больным, которым требуется стабилизация и реанимация, а внутрикостный доступ применяют чаще всего при тяжелых неотложных состояниях у взрослых и детей – при остановке сердца и дыхательной системы, коллапсе кровообращения и травмах.

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