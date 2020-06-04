Молдова получила очередную партию гуманитарной помощи от Китая

Молдова получила очередную партию гуманитарной помощи от Китая

Новая партия гуманитарной помощи от Китая прибыла сегодня в Молдову. Она включает 100 тысяч масок KN95, 100 тысяч одноразовых масок и 5 тысяч защитных костюмов. 

Как отметила на своей странице в соцсети министр здравоохранения, труда и соцзащиты Виорика Думбрэвяну, помощь будет распределена между медучреждениями страны. Она поблагодарила китайский народ за оказанную Молдове поддержку.

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