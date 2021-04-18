Молдова получила 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

Молдова получила 48 тысяч доз вакцины от коронавируса

Молдова получила 48 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через платформу COVAX. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее в Молдову было доставлено 14 400 доз Vaxzevria (AstraZeneca) и 24 570 доз Pfizer. На сегодняшний день более 93 000 жителей Молдовы получили по крайней мере одну дозу вакцины, и более 9 000 полностью вакцинированы двумя дозами.

Стоит отметить, что с момента начала кампании по вакцинации в Республике Молдова показатель заражаемости среди медицинских работников сократился на 75%.

Напомним, что скоро в Молдову в качестве гуманитарной помощи поступит 182 тыс. доз вакцины “Спутник V”. 

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