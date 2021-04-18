0

Молдова получила 48 тысяч доз вакцины от коронавируса AstraZeneca через платформу COVAX. Об этом сообщило Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты.

Ранее в Молдову было доставлено 14 400 доз Vaxzevria (AstraZeneca) и 24 570 доз Pfizer. На сегодняшний день более 93 000 жителей Молдовы получили по крайней мере одну дозу вакцины, и более 9 000 полностью вакцинированы двумя дозами.

Стоит отметить, что с момента начала кампании по вакцинации в Республике Молдова показатель заражаемости среди медицинских работников сократился на 75%.

Напомним, что скоро в Молдову в качестве гуманитарной помощи поступит 182 тыс. доз вакцины “Спутник V”.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.