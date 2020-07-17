Молдова получила 20 млн евро от ЕС

Республика Молдова получила 20 млн евро из второго транша макрофинансовой помощи Европейского союза.

– Кредит в размере 20 млн евро из второго транша Программы макрофинансовой помощи ЕС для Республики Молдова поступил на счет Министерства финансов 16 июля 2020 года. Грант в размере 10 млн евро должен быть выделен в течение следующей недели, – сообщили в профильном министерстве, пишет moldpres.md.

По словам вице-премьера, министра финансов Сергея Пушкуцы, выделение финансовых средств связано с тем, что Республика Молдова полностью выполнила действия, предусмотренные в Меморандуме о взаимопонимании по макрофинансовой помощи, который включал важные меры в области управления финансовым и государственным секторами, борьбы с коррупцией и отмыванием денег, энергетической сферой и деловым климатом, создания Углубленной и всеобъемлющей зоны свободной торговли.

Второй транш Программы макрофинансовой помощи состоит из 10 млн евро в виде гранта и 20 млн евро в виде долгосрочного займа под низкий процент.

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