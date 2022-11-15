Молдова поддержала резолюцию о выплате Россией репараций Украине

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Участники спецсессии Генеральной Ассамблеи ООН приняли резолюцию по созданию международного реестра ущерба, предположительно, причинённого Россией Украине, а также признающую необходимость создания механизма для возмещения убытков. За резолюцию проголосовали 94 страны, включая Молдову, 14 высказались против, 73 воздержались.

– Генеральная Ассамблея признает необходимость создания в сотрудничестве с Украиной международного механизма по компенсации ущерба, потерь или вреда, вызванного незаконными с точки зрения международного права действиями Российской Федерации против Украины. Генеральная Ассамблея рекомендует странам-членам создать в сотрудничестве с Украиной международный реестр ущерба, который будет служить источником информации о претензиях и их обосновании в связи с ущербом, уроном или повреждением для всех заинтересованных физических и юридических лиц, а также для государства Украина, – говорится в тексте документа, цитируемом ТАСС.

Резолюция также содержит очередной призыв к РФ прекратить боевые действия на Украине и вывести войска. Она была подготовлена западными странами при участии Киева.

Стоит отметить, что постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя считает, что резолюция предназначена для того, чтобы легализовать изъятие российских активов, замороженных ранее западными странами.

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