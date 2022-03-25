Молдова поддержала антироссийскую резолюцию по Украине

Молдова поддержала антироссийскую резолюцию по Украине
Генассамблея ООН приняла накануне антироссийскую резолюцию по гуманитарной ситуации на Украине. За документ проголосовала и Молдова. 

Соавторами резолюции являются ряд стран, в том числе США, Украина, Великобритания, Грузия, Германия, Литва, Латвия. За документ проголосовали 140 государств, включая Молдову, воздержались 38, против были Белоруссия, Эритрея, КНДР, Россия и Сирия. В числе воздержавшихся – Армения, Алжир, Китай, ЦАР, Куба, Эфиопия, Индия, Иран, Казахстан, Киргизия, Мали, Никарагуа, Пакистан, ЮАР, Судан, Таджикистан и ряд других стран.

В резолюции, принятой Генассамблеей, говорится, что она “требует немедленного прекращения боевых действий РФ против Украины”, пишет РИА Новости.

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