Молдова подала запрос на получение вакцины от COVID-19

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Молдавские власти оставили запрос на платформе COVAX на обеспечение страны вакциной от COVID-19. Запрос был составлен после обсуждений с экспертами в области здравоохранения в сотрудничестве с международными партнёрами (ВОЗ и ЮНИСЕФ).

Согласно проекту, 20% населения получит вакцину бесплатно. В этой связи были определены следующие целевые группы: медицинские работники; лица старше 65 лет с сопутствующими заболеваниями (группа высокого риска); сотрудники центров временного или долгосрочного содержания; лица с хроническими заболеваниями; социальные работники; работники сферы образования и органов безопасности. Впоследствии будут вакцинированы и другие группы населения, сообщается в пресс-релизе Минздрава.

Молдова присоединилась к платформе COVAX в августе 2020 года. Проект был задуман как способ предоставить всем странам равный доступ к вакцинам против коронавируса.

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