Молдова платит до 351 евро/МВтч в вечерние часы

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Молдова платит от 184 до 351 евро/МВтч в вечерние часы. По словам вице-премьера, министра инфраструктуры и регионального развития Андрея Спыну, стоимость электроэнергии в ночное время составляет 100-107 евро/МВтч, а в утренние часы – 140-274 евро/МВтч.



– Пожалуйста, продолжайте экономить. Всё просто: чем больше мы экономим в часы пик, тем меньше мы платим за электроэнергию, — рассказал Спыну.

Напомним, с 4 ноября тариф на электроэнергию вместе с НДС составит 5,15 лея/кВтч для центра и юга страны и 5,19 лея/кВтч для населения севера республики, передаёт moldpres.md.

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