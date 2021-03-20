Молдова перейдёт на летнее время на следующей неделе

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Молдова перейдет на летнее время в ночь на воскресенье – с 27 на 28 марта. Гражданам напоминают не забыть перевести стрелки часов на час вперёд.

Переход на летнее время осуществляется в соответствии с предложением Европейской экономической комиссии ООН и одновременно с государствами-членами Европейского союза. Цель перехода с одного времени на другое – максимальное использование солнечного света в период с апреля по октябрь.

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