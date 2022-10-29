Молдова переходит сегодня ночью на “зимнее время”: не забудьте перевести часы

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Республика Молдова переходит в последнее воскресенье октября на “зимнее время”. В ночь с 29 на 30 октября стрелки часов нужно будет перевести с 04.00 на 03.00.



Врачи отмечают, что перевод часов может негативно повлиять на самочувствие. Особенно это касается пожилых людей и детей. Не исключены бессонница, утомляемость, нервозность или головная боль. По мнению специалистов, адаптация к зимнему времени может занять неделю-две.

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