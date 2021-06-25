Молдова передаст Германии образцы для проверки на новый штамм коронавируса “дельта”

Молдова передаст Германии образцы для проверки на новый штамм коронавируса “дельта”

В ближайшее время Министерство здравоохранения, труда и социальной защиты передаст в немецкую лабораторию образцы для определения наличия индийского штамма коронавируса в нашей стране. Стоит отметить, что новый и более заразный вариант COVID-19 уже был обнаружен в соседних странах – Румынии и Украине. 

Эксперты Минздрава уверены, что все вакцины, которыми прививают в Молдове, эффективны в том числе против нового штамма коронавируса “дельта”. В этом контексте граждан призывают активнее вакцинироваться и продолжать соблюдать все антиковидные меры.

– Граждане, в том числе те, кто вакцинировался от COVID-19, по-прежнему обязаны носить защитные маски в помещениях, избегать столпотворений, регулярно дезинфицировать руки, соблюдать социальную дистанцию, а в случае появления симптомов COVID-19 немедленно обращаться к врачу, – говорится в сообщении Минздрава.

По мнению специалистов, индийский штамм “дельта” более заразен и быстрее распространяется, а наиболее эффективной мерой защиты является вакцинация от COVID-19 и соблюдение антиковидных мер.

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