Молдова отправит партию гуманитарной помощи пострадавшей от наводнения Украине

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Украине будет предоставлена ​​партия помощи на сумму 4,2 млн леев для ликвидации экологических и гуманитарных последствий, вызванных разрушением плотины в Новой Каховке. Такое решение было принято на заседании Комиссии по чрезвычайным ситуациям.

Партия помощи включает водонасосные станции, надувные лодки, продукты питания, а также оборудование для ликвидации последствий наводнения. Товары будут предоставлены из резервов Генерального инспектората по чрезвычайным ситуациям и Агентства материальных резервов, пишет moldpres.md.

По официальным данным, предоставленным украинскими властями, в результате разрушения плотины в Новой Каховке было затоплено более 2600 домов, из пострадавшей зоны эвакуировано около 1700 человек.

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