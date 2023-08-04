Молдова откроет посольство в Индии

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Этой осенью в Нью-Дели откроется посольство Республики Молдова. Об этом заявил вице-премьер-министр, министр сельского хозяйства и пищевой промышленности Владимир Боля, который на этой неделе совершил рабочий визит в Индию.

– Открытие дипломатического представительства нашей страны в Индии было необходимо давно, реализация этой инициативы будет в значительной степени способствовать углублению и укреплению молдавско-индийских отношений в областях, представляющих взаимный интерес, – подчеркнул министр, пишет moldpres.md.

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