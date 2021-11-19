Молдова остаётся в “красной зоне” для Румынии

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Национальный комитет по чрезвычайным ситуациям Румынии обновил список стран с высоким эпидемиологическим риском. Республика Молдова осталась в “красной зоне”.

Напомним, что приезжающие из “красной зоны” должны предъявить либо сертификат о вакцинации, либо справку о перенесённом заболевании. Граждане, которые не подпадают ни под одну из двух категорий, даже при наличии отрицательного ПЦР-теста должны будут находиться на карантине в течение 14 дней. На 8-й день можно сделать тест на коронавирус, а в случае негативного результата – прекратить самоизоляцию на 10-й день.

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