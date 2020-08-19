Молдова обеспечена достаточными запасами лекарств

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Запасов лекарств и медицинских препаратов, а также масок, перчаток и дезинфицирующих средств в Молдове достаточно. Дистрибьюторы заверили, что сделают всё необходимое для надлежащей подготовки к холодному времени года.

Об этом было заявлено на заседании Агентства лекарственных средств и медицинских изделий с участием крупнейших дистрибьюторов медикаментов, сообщает moldpres.md. В ходе встречи обсуждались темы, связанные с фармацевтической безопасностью страны, уровнем подготовки к холодному сезону года и сформированными запасами для своевременного обеспечения медицинских учреждений необходимой продукцией, компенсируемыми лекарствами, а также лекарствами, необходимыми для профилактики и лечения COVID-19.

Генеральный директор агентства Еремей Присяжнюк подчеркнул важность объединения усилий для обеспечения доступа к лекарствам для всех граждан Молдовы в этот сложный период.

Мы ценим поддержку дистрибьюторов, предоставляющих информацию о состоянии запасов лекарств и медицинских изделий, что очень помогает нам видеть чёткую картину состояния фармацевтического рынка в стране. В то же время мы призываем вас сообщать о проблемах, с которыми вы сталкиваетесь в процессе своей деятельности, чтобы агентство оказало необходимую поддержку для их решения, – подчеркнул Присяжнюк.

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