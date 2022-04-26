“Молдова не хочет войны”: Додон выступил с заявлением по событиям в Приднестровье

“Молдова не хочет войны”: Додон выступил с заявлением по событиям в Приднестровье

Приводим текст декларации пятого Президента Республики Молдова от первого лица без сокращений. 

Молдова не хочет войны. Войны не хотят ни граждане, ни оппозиционные силы, ни семьи наших солдат.

Уверен, что и руководство Тирасполя не хочет войны. Ситуация в регионе очень напряжённая. За последние 24 часа там произошли серьёзные инциденты, которых не было последние 30 лет.

Никто в Молдове, ни на правом, ни на левом берегах Днестра не желает кровопролития и не хочет быть втянутым в чужую войну.

Надеюсь, что и нынешнее руководство РМ понимает, как легко может быть спровоцирован сегодня вооружённый конфликт в приднестровском регионе с подачи и при участии внешних политических игроков. У многих сложилось впечатление, что некто очень хочет привлечь Молдову к активному участию в конфликте на Украине. Это крайне опасно для нашей страны и граждан.

Вот почему как экс-президент, как оппозиционный политик и как рядовой гражданин считаю, что власть должна действовать очень осторожно и ответственно в столь тревожной ситуации. Прежде всего руководство страны, администрация президента в первую очередь, должно выступить с чётким посылом, чтобы успокоить общественность, дать твёрдые гарантии того, что сценарии, которые могут привести к развязыванию войны в Молдове, будут предотвращены.

Не нужно торопиться обвинять в провокациях ту или иную сторону, как это уже произошло. В подобных вопросах нужно сохранять необходимую дипломатическую паузу, чтобы собрать все нужные сведения.

Кроме того, власть должна официально уведомить граждан о действиях, связанных с транзитом на Украину некоторых товаров военного назначения, включая топливо, через территорию Республики Молдова. Какова политическая цена данных мероприятий? Почему их держат в секрете? Как это согласуется с обозначенной позицией о нейтралитете? Мы требуем прекращения этих и других действий, которые подвергают страну и граждан серьёзной военной опасности.

Призываю также весь политический класс проявлять уравновешенность и зрелость при выражении своего мнения, не пропагандировать рознь и ненависть, а содействовать социальному единству и консолидации статуса нейтралитета.

Президент, министр иностранных дел, парламент должны выступить с необходимыми обращениями ко всем странам-партнёрам и потребовать соблюдения нейтралитета Молдовы. В то же время нужно подчеркнуть, что Приднестровье – часть Республики Молдова, а нейтралитет касается всей территории РМ.

Кроме того, призываю руководство Молдовы связаться с властями приднестровского региона (не только через ОБСЕ) и разработать единую повестку, чтобы вместе справиться с этими вызовами.

В нынешних условиях конфликт может легко вспыхнуть, но его практически невозможно будет остановить без жертв и разрушений. Давайте не забывать об этом и сохранять мир. Мир в Молдове зависит и от нас, а не только от интересов тех или иных внешних факторов.

Facebook Комментарии
Share Button

Оставьте комментарий

Адрес редакции: Кишинев, ул. Дософтей, 122, офис 4. Тел. 022 85-60-88;
Рекламный отдел: +373 22 85 60 99; +373 69 24 51 62 / e-mail: exclusivmedia@mail.ru; zelinskaia_nata@mail.ru
PP Exclusiv Media SRL © Аргументы и факты в Молдове; e-mail: info@aif.md