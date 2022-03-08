Молдова не бросает в беде

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Как молдаване помогают украинцам в трудные для них времена

Уже почти две недели в Молдову продолжают прибывать беженцы с Украины. По данным Пограничной полиции, с 24 февраля по 7 марта на территорию Республики Молдова въехали 402 572 человека, а выехали 163 376.

Приют для соседей

Наибольший поток бегущих подальше от конфликта людей наблюдается на пунктах пропуска через границу в Паланке, Тудоре и Атаках. Большинство граждан въезжают в Республику Молдова на пару дней, а затем направляются в разные европейские страны в поисках временного или постоянного убежища. За 11 дней, как следует из статистики Министерства внутренних дел, убежище в РМ запросили 2493 иностранца, из которых 1662 – граждане Украины.

Для тех беженцев, что хотят переждать в Молдове военные события в их стране, власти предлагают временные места для размещения. Как сообщается на официальном Телеграм-канале правительства Prima sursă/Первоисточник, Национальным агентством социальной помощи на 7 марта было авторизовано 78 центров временного размещения беженцев. Для управления потоком ежедневно прибывающих с Украины в нашу страну людей был создан Единый центр кризисного управления.

– Сегодня в приютах и центрах для беженцев находятся 8200 человек, определены возможности для размещения около 13 000 граждан, – сказал 7 марта министр труда и социальной защиты Марчел Спатарь.

По данным столичной мэрии, в Кишинёве обустроено 44 центра временного размещения.

«Наибольшую нагрузку в ситуации с беженцами по-прежнему принимает на себя Кишинёв: только через Moldexpo за эти дни прошло 12 800 человек, – пишет в своём Телеграм-канале мэр муниципия Кишинёв Ион Чебан. – Там размещены представители многих национальностей, и мы одинаково заботимся обо всех. Всю логистику, связанную с регистрацией беженцев, осуществляют социальные работники Кишинёва – 8 команд по 12 человек в каждой работают круглосуточно. Мэрия Кишинёва бесплатно и быстро оказывает поддержку беженцам, нуждающимся в медицинской, социальной, юридической или психологической помощи. Были увеличены возможности медицинских бригад. В сортировочном центре Moldexpo есть два медицинских пункта, так как большинство людей нуждаются в ежедневной помощи. У нас есть семейные врачи, педиатры и даже отделение интенсивной терапии. Мы хорошо обеспечены лекарствами и фармацевтическими препаратами».

Учитывая, что поток беженцев не прекращается, власти задействуют всё большее число помещений для организации спальных мест. На минувшей неделе под центр временного размещения беженцев был отдан Спортивный манеж, где организовали 500 спальных мест. Буквально за считанные дни все они были заполнены. В общежитии Управления образования, молодёжи и спорта муниципия нашли временный приют 114 человек, в основном, мамы с детьми. 6 марта под временный центр размещения беженцев был задействован зал для гандбола на Ботанике на 320 мест. К приёму беженцев готовят и здание бывшего кинотеатра «Лукойл», что на Рышкановке. Его вместимость – 400 мест.

С 24 февраля по 7 марта на территорию Республики Молдова въехали 402 572 беженца с Украины, а выехали 163 376. Убежище в РМ запросили 2493 иностранца, из которых 1662 – граждане соседней страны.

Тысячи вакансий

Чтобы выжить в это нелёгкое время и получить возможность заработать какие-то деньги, многие украинские беженцы стали искать варианты трудоустройства. По решению Комиссии по чрезвычайным ситуациям Республики Молдова за № 4 от 1 марта 2022 года, граждане Украины могут работать без получения права на временное проживание с целью трудоустройства. При приёме на работу будет заключаться индивидуальный трудовой договор на срок действия чрезвычайного положения. В Национальном агентстве занятости населения (НАЗН) говорят, что к ним стали поступать заявки на трудоустройство от украинских граждан. На сегодняшний день в базе данных агентства значится 9400 вакансий (3800 из них – в Кишинёве) в различных сферах – в текстильной промышленности, транспортной отрасли, в гостинично-ресторанном бизнесе.

– Самый большой дефицит кадров наблюдается в текстильной промышленности, автомобилестроении, не хватает разного рода сборщиков, инженеров, менеджеров, работников в сфере услуг, в секторе HoReCa, на транспорте, в обрабатывающей промышленности, – сказала СМИ глава НАЗН Раиса Догару. – Есть большое разнообразие рабочих мест, поэтому граждане с Украины могут обратиться к работодателям в территориях. В первую очередь нужно посмотреть, какие профессии у беженцев, чтобы соотнести их со спросом на рынке труда. Тогда и посмотрим, где они могут трудоустроиться. Дополнительную информацию можно узнать на сайте Нацагентства занятости населения http://anofm.md или, позвонив по бесплатному номеру 080001000.

«Для поддержки при трудоустройстве Национальное агентство занятости населения через территориальные подразделения занятости населения: https://anofm.md/ro/subdiviziuni предоставляет информацию о вакансиях, контактные данные работодателей, помощь в трудоустройстве. Обратитесь к работодателю с удостоверением личности и личным числовым кодом (IDNP), присвоенным вам при въезде на территорию Республики Молдова и/или запрошенным в многофункциональных центрах Агентства государственных услуг (АГУ). График работы территориальных подразделений занятости населения: понедельник – пятница, 7:30 – 16:00 (перерыв 12:00 – 12:30)», – сообщает Национальное агентство занятости населения.

Осевшим на время в нашей стране украинским семьям предлагается устроить детей в молдавские школы и детские сады. По данным мэрии Кишинёва, всего в столице доступно 21 дошкольное учреждение (Ботаника – 72 места, Боюканы – 35, Центр – 70, Чеканы – 115, Рышкановка – 135). Есть места в 32 учебных заведениях с обучением на языке национальных меньшинств (Ботаника – 312, Боюканы – 292, Центр – 193, Чеканы – 230, Рышкановка – 385 мест).

Специально для беженцев разработан сайт www.dopomoga.gov.md, где можно найти полезную информацию о жилье, питании, трудоустройстве, психологической помощи, медицинской помощи, о финансовых услугах и о многом другом.

Зелёные коридоры в Европу

Для граждан Украины, пересекающих нашу страну транзитом, чтобы уехать в европейские страны, власти Молдовы организуют специальные рейсы. Железная дорога Молдовы для ускорения процесса перевозки граждан, прибывших с Украины и следующих в страны ЕС через Румынию, с 4 марта по постоянному маршруту Кишинёв – Яссы – Кишинёв запустила дополнительный пассажирский поезд. Его время отправления из Кишинёва – в 9:45, а прибытие в Яссы – в 14:24. Обратный маршрут по расписанию предусмотрен на следующий день: отправка из Ясс – в 11:40, прибытие в молдавскую столицу – в 16:05. Билеты на этот рейс можно приобрести в кассах железнодорожного вокзала. Их цена зависит от класса вагона – по 90, 100 и 130 леев.

Также 6 марта ЖДМ запустила для беженцев специальный рейс по маршруту Кишинёв – Яссы. Отправление из Кишинёва – в 01:55, прибытие в Яссы на станцию Сокола – в 7:30. Специальные рейсы были организованы в предпраздничные дни и даже 8 марта. В Яссах беженцам предоставляется бесплатный транспорт для проезда в двух направлениях – к международному аэропорту и на центральный вокзал города Яссы.

Генеральный директор Железной дороги Молдовы Олег Тофилат сказал, что специальным рейсом 5 марта в 00:30 уехали в Яссы 765 беженцев. В тот же день по 260 человек на регулярных рейсах отправились в том же направлении в 6:45 и в 9:45.

– Я горжусь работой и самоотдачей своих коллег-железнодорожников, которые водят поезда, обслуживают вагоны и пассажиров, содержат пути, управляют станциями, осуществляют планирование и обеспечение. Всё в полном порядке и безопасности, – отметил О. Тофилат.

Чтобы помочь гражданам Украины быстрей добраться до пункта назначения в другие страны, Управление гражданской авиации РМ организует несколько экстренных авиарейсов. Беженцы, намеревающиеся мигрировать в другую страну, должны зарегистрироваться. Для этого необходимо заполнить онлайн-форму на официальном сайте Управления гражданской авиации – www.caa.md/repatriere – либо позвонив по одному из номеров телефона 022 823 500 и 022 823 587. Приём заявок по телефону начался с 7 марта, регистрироваться можно с 8:00 до 18:00.

Запросы на перелёт будут внесены в специализированную базу данных. При регистрации не менее 150 человек, желающих полететь в одну и ту же страну, Управление гражданской авиации объявит конкурс по отбору авиакомпании, которая совершит этот эвакуационный рейс. Предпочтение отдадут той компании, которая предложит самую низкую цену за пассажирское место с учётом всех налогов. Выигравшая авиакомпания уже сама должна будет поставить в известность граждан о дате начала продажи билетов и дне вылета. Так как эти рейсы коммерческие, то расходы по перелёту покрываются заявителями, которые должны будут иметь также при себе все проездные документы, требуемые в той стране, куда они летят.

Как заявила 7 марта премьер-министр Наталья Гаврилица, первые экстренные рейсы для украинских беженцев из Молдовы отправятся в Германию и в Турцию. Именно эти направления наиболее востребованы прибывшими из соседней страны гражданами.

– Возможности Молдовы ограничены, у нас много проблем, с которыми сталкивается экономика и население нашей страны, – сказала Н. Гаврилица. – Нашим приоритетом является обеспечение этих зелёных коридоров для транзита беженцев в другие страны. Наши возможности уже превышены благодаря человеческой солидарности.

И да, граждане Молдовы показывают себя на высшем уровне. Волонтёры продолжают встречать беженцев и помогать им в это сложное для них время. И именно благодаря этим людям с большим сердцем, работающим на пределе возможностей, Молдова продолжает принимать бегущих из своей страны подальше от конфликта украинцев.

В тему

Гуманитарная помощь

На просьбу властей нашей страны помочь справиться с потоком беженцев с Украины уже откликнулись ряд стран Европейского союза. Гуманитарная помощь оказывается через Механизм гражданской защиты ЕС.

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Важно!

Продуктовые боксы

В ряде столичных магазинов были установлены боксы для сбора продуктов питания, пожертвованных кишинёвцами для беженцев.

Желающие могут приносить пищевые продукты в торговые точки по следующим адресам:

Kaufland в Кишинёве: бул. Дечебал, 99/2, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1, ул. Н. Тестемицану, 3.

бул. Дечебал, 99/2, бул. Мирча чел Бэтрын, 25/1, ул. Н. Тестемицану, 3. Kaufland в Бельцах: ул. Дечебал, 130.

ул. Дечебал, 130. Metro: бул. Дачия, 61, ул. Кишинэулуй, 5.

бул. Дачия, 61, ул. Кишинэулуй, 5. Linella: ул. Думенюк, 12, ул. Матей Басараб, 5/1, Московский проспект, 1/3.

ул. Думенюк, 12, ул. Матей Басараб, 5/1, Московский проспект, 1/3. Fidesco: ул. Алеку Руссо, ул. Д. Рышкану.

Приносить можно такие непортящиеся продукты, как: консервы, макароны, воду, соки, упакованные сладости, печенье, мёд, сухое молоко, предметы личной гигиены. Не разрешено оставлять в боксах скоропортящиеся продукты питания – молочные, мясо, фрукты, овощи, кондитерские изделия, а также одежду и электронику. Все пожертвованные продукты работники Банка продовольствия в Молдове распределят по центрам для беженцев.

На заметку

Детсады и школы

Мэрия Кишинёва предоставила полную на данный момент информацию о наличии мест в столичных учебных и дошкольных учреждениях для детей беженцев с Украины.

– Учебные заведения по районам Кишинёва https://chisinauedu.md/institutii-prescolare/

– детские сады https://chisinauedu.md/institutii-primare-si-secundare/

– начальные и средние учебные заведения (в случае если нет мест, звоните по телефону 022 20-16-09).

Для того чтобы определить ребёнка в школу или детсад, заполненную заявителем и согласованную с директором учебного заведения форму заявления следует передать в канцелярию Главного управления образования, молодёжи и спорта для утверждения его руководителем. Нужно также приложить документы, удостоверяющие личность ребёнка и заявителя (ксерокс), медицинскую справку на дошкольника или школьника (выданную территориальной медицинской ассоциацией), а также ПЦР-тест.

Помощь

Счета для пожертвований

Желающие помочь материально беженцам с Украины могут перечислить денежные средства в одной из валют на банковские счета, открытые для пожертвований мэрией Кишинёва. Столичная администрация обещает, что весь процесс распределения средств будет максимально прозрачным и каждый сможет узнать, куда распределяются деньги.

В молдавских леях

Получатель: MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва

MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва Код IBAN: MD88TRPDAK144114B07229AC

MD88TRPDAK144114B07229AC Фискальный код получателя: 1007601009484

1007601009484 Банк получателя: Министерство финансов, Государственное казначейство

Министерство финансов, Государственное казначейство SWIFT BIC: TREZMD2X

TREZMD2X Код банка : 226614

226614 Адрес банка: мун. Кишинёв, ул. Пушкина, 44.

Назначение платежа: Пожертвования для беженцев с Украины.

В долларах США

Страна: Республика Молдова

Республика Молдова Получатель: MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва

MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва Код IBAN: MD45AGPJAA144124B07229AC

MD45AGPJAA144124B07229AC Фискальный код получателя: 1007601009484

1007601009484 Банк получателя: BC MoldovaAgroindbank SA

BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X710

AGRNMD2X710 Банковский счёт: 22662693238

22662693238 Адрес банка: мун. Кишинёв, ул. Мирон Костин, 9.

Назначение платежа: Пожертвования для беженцев с Украины.

В евро

Страна: Республика Молдова

Республика Молдова Получатель: MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва

MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва Код IBAN: MD67AGPKAB144124B07229AC

MD67AGPKAB144124B07229AC Банк получателя: BC MoldovaAgroindbank SA

BC MoldovaAgroindbank SA SWIFT BIC: AGRNMD2X710

AGRNMD2X710 Банковский счёт: 22662693249

22662693249 Адрес банка: мун. Кишинёв, ул. Мирон Костин, 9.

Назначение платежа: Пожертвования для беженцев с Украины.

В румынских леях (RON)

Страна: Республика Молдова

Республика Молдова Получатель: MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва

MF TR Centru Chişinău Примэрия Кишинёва Код IBAN: MD74AGPLAE144124B07229AC

MD74AGPLAE144124B07229AC Фискальный код получателя: 1007601009484

1007601009484 Банк получателя: BC MoldovaAgroindbank SA

BC MoldovaAgroindbank SA БИК SWIFT: AGRNMD2X710

AGRNMD2X710 Банковский счёт: 22662693244

22662693244 Адрес банка: мун. Кишинёв, ул. Мирон Костин, 9.

Назначение платежа: Пожертвования для беженцев с Украины.

Подготовила Любовь Тарабурка