Молдова наращивает экспорт яблок в страны Персидского Залива

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В настоящее время, по экспертным оценкам, предприятия отрасли производства и продажи фруктов Молдовы располагают примерно 60 линиями сортировки плодов. В основном это оборудование калибрует фрукты механическим или оптическим методом по размеру (диаметру, форме).

Зачастую этого было вполне достаточно для формирования экспортных поставок на рынки СНГ и ЕС, а также для реализации премиальных фруктов – например, упакованных в лотки и пакеты flow-pack – на внутреннем рынке. Однако в нынешнем году большое значение для молдавских садоводов и экспортёров приобрели поставки фруктов в страны Персидского Залива. Они осуществляются в телескопических ящиках «бушель» на 18 кг, в которых, по указанию клиента, должно размещаться точное количество плодов. В частности, в случае яблок, в зависимости от их калибра – 100 или 110 шт. С учётом этого, для плодоводства Молдовы приобрело актуальность наличие у садоводов или трейдеров линий калибровки фруктов одновременно и по размеру, и по весу.

Как отмечают специалисты проекта «Эффективное сельское хозяйство Молдовы АРМ/USAID», в стране пока нет случаев закупки новых линий сортировки фруктов и по размеру, и по весу. Тем не менее, с февраля нынешнего года, когда у операторов молдавского рынка фруктов экспорт яблока на российский рынок стал весьма проблематичным, резко активизировались поставки этих фруктов из Молдовы в страны Персидского Залива морем. В результате в этот регион было отправлено около 4 тыс. тонн яблок урожая-2021. Практически вся эта продукция по весу сортировалась «вручную, на глаз».

Однако в текущем году два крупных сельхозпредприятия при финансовой поддержке проекта АРМ/USAID доукомплектовали свои действующие калибровочные линии новыми модулями сортировки яблок по весу. Помимо этого, вероятно, некоторые трейдинговые компании обзавелись «бывшими в употреблении» линиями сортировки яблок по весу. Это оборудование позволяет экспортёрам работать быстро, «под заказ», более качественно и потенциально – с меньшими затратами на рабочую силу и на вынужденную отбраковку.

Видимо, в том числе и благодаря наращиванию мощностей послеуборочной инфраструктуры и её универсализации экспорт молдавского яблока урожая-2022 пошёл в страны Персидского Залива (Дубай) уже с августа.

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