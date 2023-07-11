Молдова направилась к выходу

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Как законодатели обсуждали вопрос о денонсации Конвенции МПА СНГ

Анастасия Погодина, info@aif.md

В минувшую пятницу парламентское большинство проголосовало за выход из Конвенции о Межпарламентской ассамблее (МПА) СНГ.

Разошлись во мнениях

Этот документ был подписан руководителями стран СНГ 26 мая 1995 года в Минске. Парламент Республики Молдова одобрил Конвенцию 23 октября 1997-го, а вступила она в силу со 2 июня 1998 года, то есть 25 лет назад.

Госсекретарь Министерства иностранных дел и евроинтеграции Руслан Болбочан, представляя в парламенте проект закона о денонсации Конвенции, объяснил, что в этом документе закреплён статус Межпарламентской ассамблеи как самостоятельного межгосударственного органа Содружества Независимых Государств, состоящего из парламентских делегаций государств-участников.

– Основные направления деятельности МПА СНГ – защита прав и фундаментальных свобод человека, мониторинг развития демократии и электоральных прав, борьба с новыми угрозами и вызовами безопасности, – представлял проект закона Р. Болбочан. – Становится очевидным, что в актуальном региональном контексте, вызванным военной агрессией РФ на Украине, достижение вышеуказанных целей невозможно, исходя из противоположности мнений Межпарламентской ассамблеи СНГ по этому вопросу. 19 мая текущего года Постоянное бюро после консультаций с президентом Республики Молдова, на основании законодательства о договорах приняло решение денонсировать Конвенцию и приостановить её действие для нашего государства. Бюро запросило начать процедуру денонсации договора. Был проведён анализ политического воздействия как внутри страны, так и на двустороннем, региональном и многостороннем уровнях, который не выявил отрицательных последствий денонсации Конвенции.

Госсекретарь также отметил, что сейчас сотрудничество со странами восточного пространства в большинстве случаев осуществляется на основании двусторонних соглашений, в том числе в рамках межпарламентских встреч, а также групп дружбы и сотрудничества.

В 2023 году РМ должна заплатить 5,8 млн леев за членство в СНГ. Больше всего наша страна платит за членство в Совете Европы – около 10 млн леев в год.

Политическое решение

Депутат БКС Диана Караман попросила г-на Болбочана перечислить два-три преимущества, которые получат граждане Молдовы от выхода из Конвенции Межпарламентской ассамблеи. Госсекретарь повторил вышесказанную мысль о том, что решение было принято Постоянным бюро парламента после консультаций с первыми лицами государства.

Из ответа чиновника Д. Караман сделала вывод, что это политическое решение представителей власти. Трагические события в кишинёвском аэропорту, по мнению депутата, это первые последствия отказа РМ сотрудничать в рамках СНГ в результате отзыва своего представителя из Бюро по координации борьбы с организованной преступностью и иными опасными видами преступлений на территории стран СНГ.

– Мы очень досконально анализируем каждое соглашение, заключённое в рамках СНГ, чтобы не был нанесён ущерб интересам граждан РМ, – отреагировал госсекретарь МИДЕИ Р. Болбочан. – Денонсирование одного соглашения не означает, что последует выход и из других. Большая часть договоров находится в действии и останется в силе для нашей страны.

Без последствий не обойтись

Депутат БКС Адриан Лебединский не уверен, что денонсация конвенции МПА СНГ пройдёт без последствий для Молдовы – могут нарушиться экономические связи, установленные ранее.

– Мы все понимаем, что СНГ – это сложная структура, и Межпарламентская ассамблея – её составляющая, – отметил А. Лебединский. – Если мы выйдем из этой структуры, может развалиться то, что имеет отношение и к нам. Приведу пример. В 2022 году обмен товарами между РМ и СНГ составил $3,2 млрд, из которых $1 млрд – экспорт молдавской продукции, а $2,2 млрд – импорт товаров. Мы ввозили из стран СНГ 51% минералов, 74% удобрений, 63% древесины, 48% металла. Если и дальше пойдём такими темпами, тогда откуда будем ввозить эти товары и каковы будут цены для наших потребителей – экономических агентов и граждан?

В ответ Р. Болбочан заявил, что МИДЕИ, как и другие министерства, ставит перед собой задачу сохранить большую часть соглашений, которые полезны для нашей страны.

– Это касается сотрудничества во многих сферах – социальная защита, экономика, сельское хозяйство, и это в компетенции каждого государственного ведомства, управляющего той или иной сферой, – отметил он. – Что касается статистики экспорта Республики Молдова в страны СНГ в размере $1 млрд, то следует отметить, что экспорт на $700 млн приходится на Украину, а эта страна инициировала процесс выхода из СНГ ещё в 2018 году.

Отстаивая свою точку зрения, А. Лебединский напомнил участникам дискуссии, что СНГ – это не только экономическая, но и политико-экономическая структура. И не только Молдова может расторгнуть договоры и соглашения, но и противоположная сторона может пойти на это.

– Почему вы думаете, что в ответ на действия РМ противоположная сторона не ответит нам в экономической области? –вопрошал он. – И в какую ситуацию мы ставим около 500 тыс. молдавских граждан, работающих на территории РФ? У наших соотечественников уже возникают проблемы в России, они не могут сделать доверенность в посольстве РМ в Москве – встаёт вопрос о её действительности. Да и по поводу аналогичного документа, сделанного в Молдове, тоже возникает проблема о его достоверности. Нужно хорошо подумать, стоит ли рубить сук, на котором сидим.

На это Болбочан ответил, что, с одной стороны, для Республики Молдова остаются приоритетными вопросы о свободном перемещении граждан, социального блока и юридической помощи. С другой стороны, у Молдовы есть немалое количество двусторонних соглашений, заключённых со странами – членами СНГ, за исключением Таджикистана и Кыргызстана.

Взносы на содержание школы

Депутат фракции PAS Дойна Герман попросила госсекретаря МИДЕИ назвать сумму взносов, которую Республика Молдова платит ежегодно за членство в СНГ.

По данным Р. Болбочана, в 2023 году РМ должна заплатить 5,8 млн леев за членство в СНГ. Эта выплата по размеру занимает второе место в списке ежегодных взносов, уплачиваемых Республикой Молдова в рамках международных и региональных организаций.

Д. Герман считает, что на 5,8 млн леев можно в течение одного года содержать школу с 300 учащимися. В ответ депутат БКС Инга Сибова напомнила коллегам, что властью было потрачено 4,7 млн леев на установку сцены 21 мая для проведения мероприятия на площади Великого национального собрания и 13 млн – на организацию саммита 1 июня. На эти деньги, направленные на политический пиар и израсходованные не за год, а всего лишь за 2 дня, можно было содержать не одну школу, перекрикивая реплики оппонентов из зала констатировала народная избранница.

В ходе сессии вопросов-ответов выяснилось, что самый большой взнос, который РМ платит международным организациям, ежегодно перечисляется Совету Европы. Это около 10 млн леев.

У каждого – свои аргументы

Депутат БКС Олег Рейдман, взяв слово, отметил, что основные аргументы выхода из Межпарламентской ассамблеи СНГ касаются отношений двух стран – РМ и РФ.

– Но ведь в эту Межпарламентскую ассамблею входят не две страны, – заявил О. Рейдман. – Азербайджан и Армения тоже входят в Содружество даже при наличии большущих противоречий между ними. Что мы извлекаем из участия в Межпарламентской ассамблее СНГ? Во-первых, у нас есть площадка для постоянных контактов, для дискуссий, споров, взаимных претензий и обвинений. Во-вторых, достичь такой площадки трудней, чем с неё уйти. В-третьих, кто бывал на МПА СНГ, должен был бы знать, что там есть возможность произвести сближение национальных законодательств для развития отношений, в том числе и экономических. Там решалось много вопросов, связанных с тем, чтобы гармонизировать такие вещи, как происхождение товаров для более чёткого решения вопросов по свободной торговле, телекоммуникационные услуги и так далее. Есть модельные законы, которые, даже если мы их не применяем, можем использовать как основу для разработки собственных документов. От этого расторжения соглашения мы теряем значительно больше, чем приобретаем.

Вице-спикер парламента Влад Батрынча предупредил парламентариев от правящей партии, что в случае денонсации договорённостей в рамках СНГ могут серьёзно пострадать граждане Молдовы, проживающие в РФ, и никакие существующие двусторонние соглашения с другими странами не помогут. Он выказал недоумение, что представители власти не знают разницы между двусторонними отношениями между государствами и международной платформой.

– Что мы будем делать с нашими гражданами, которые останутся без права на свободное передвижение? Что мы объясним бизнес-среде, которая нуждается в этом огромном рынке? Что мы будем делать с нашими фермерами, у которых закончатся удобрения и другие необходимые химикаты? Что мы будем делать с диаспорой? Готовы ли мы предложить им хорошо оплачиваемую работу, социальную и медицинскую помощь? – сыпал вопросами В. Батрынча.

Но у депутатов от парламентского большинства были свои аргументы: «сегодняшние решения – это следствие вторжения России на Украину», «отношения РМ с РФ в рамках СНГ никогда не были равными», «Молдова была использована Россией, чтобы удержать её в сфере своего влияния», «это страна-империалист, которая убивает невинных людей», «не хочется находиться в компании убийц и платить за это взносы» и многие другие.

Если же случится так, что денонсация соглашений, подписанных в рамках СНГ, негативно скажется на гражданах РМ, работающих в России, то, как заметил депутат от PAS Дан Перчун, их с распростёртыми объятиями примут назад в страну, предложат имеющиеся вакантные рабочие места, и они, как убеждён парламентарий, успешно будут реинтегрированы.

Обсуждение вопроса денонсации Конвенции МПА СНГ длилось больше часа. Часть дискуссии проходила без участия Блока коммунистов и социалистов, которые после выступления Влада Батрынчи в знак протеста покинули заседание. В итоге парламентское большинство единогласно проголосовало за денонсацию Конвенции МПА СНГ.