Молдова направила гуманитарный груз в Украину для ликвидации последствий наводнения (ФОТО)

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Молдавское правительство отправило сегодня партию гуманитарного груза для оказания помощи в ликвидации последствий наводнения в Украине.

Колонна спецавтомобилей, возглавляемая главой ГИЧС генерал-майором Михаилом Харабаджиу, отправилась сегодня утром в Черновцы – один из наиболее пострадавших регионов Украины. Груз включает генераторы, бензопилы, моторные насосы, шланги, а также полипропиленовые пакеты, которые понадобятся для устранения последствий наводнения.

Стоит упомянуть, что прошедшие сильные дожди нанесли серьёзный урон в западных регионах Украины.

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