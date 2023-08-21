Молдова находится на 20 месте среди крупнейших мировых производителей вина

0

Общий объём производства в 2022 году достиг 1,4 млн гектолитров, что составляет 0,54% общемирового производства.

На первом месте находится Италия, которая произвела почти 50 млн гектолитров вина в 2022 году, что составляет почти одну пятую от общего объёма производства за год. Примерно половина этого вина было отправлено на зарубежные рынки, что также сделало Италию крупнейшим экспортёром напитка по объёму.

Другие известные страны-знатоки вина — Франция (45,6 гектолитров) и Испания (35,8 млн гектолитров) — занимают второе и третье места по производству вина. Вместе эти три страны составляют половину мировых поставок вина, пишет mybusiness.md.

На четвёртом месте – США, на пятом – Австралия. Россия, которая традиционно считается основным рынком для молдавском винодельческой продукции, в прошлом году произвела 4,7 млн гектолитров собственного вина и заняла 11 позицию в рейтинге. Румыния – на 14 месте с показателем 3,788 млн.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.