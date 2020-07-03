Молдова начинает переговоры с МВФ по новой трёхлетней программе

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Группа экспертов Международного валютного фонда проведет с 7 по 22 июля из штаб-квартиры МВФ в Вашингтоне дистанционные переговоры с молдавскими властями по новой трехлетней программе.

Как сообщил постоянный представитель МВФ в Республике Молдова Владимир Тулин, в ответ на запрос властей Молдовы миссия проведет обсуждения по новой трехлетней программе, предусматривающей всеобъемлющие меры политики, которые будут способствовать сохранению макроэкономической стабильности, поддержке восстановления после пандемии, проведению реформ в области госуправления и институциональных реформ, а также мобилизации внешнего финансирования.

Обсуждения будут сосредоточены на защите независимости НБМ, совершенствовании управления бюджетно-налоговым и финансовым секторами, укреплении системы борьбы с коррупцией и на верховенстве закона, передаёт moldpres.md.

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