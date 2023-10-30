Молдова – на предпоследнем месте рейтинга инвестиционной привлекательности регионов

0

Молдова находится в самом низу рейтинга по инвестициям в регионах, занимая предпоследнюю строчку. Об этом пишет Телеграм-канал Index.

Согласно исследованию, в прошлом году в нашу страну было инвестировано 587 млн долларов, что на 177 млн меньше, чем в 2021 году. Так, Молдова заняла 22 место, уступив только Азербайджану.

Рейтинг был составлен компанией Emerging Europe.

Все наши новости – теперь и в Telegram! Подписывайтесь, чтобы быть в курсе всех событий в стране.